Киберексперт: Един клик може да ви струва всичките пари в сметката

Кадър bTV

След серията от фалшиви сигнали за бомби в различни институции, училища и детски заведения bTV проверява кои са най-честите киберизмами у нас и как да се предпазим от тях.

Киберексперти казват, че най-разпространените измами продължават да са фишинг атаките. Причината – най-евтини са.

Сигнал за измама, получен по пощата, предупреждава: „Предупреждение – изисква се потвърждение. От съображения за сигурност отхвърлихме тази транзакция. Вашата карта беше блокирана“.

В писмото се твърди, че банка е успяла да спре парична транзакция – в случая за 900 евро. Имейлът е сходен с този на финансовата институция. Изисква се потвърждение.

Отворим ли линка – вместо да се спасим от измама, ставаме жертва на такава.

„Атаки от типа на нежелани SMS-и от типа на: „Въведете този код, за да потвърдите нещо“ – цели едно единствено нещо. Да достигне до вашата информация – пари. В цял свят се изпращат няколко милиона имейла в секунда. Те са евтини, изключително евтини, за да бъдат конструирани, и на атакуващия не му трябва голям процент успеваемост. При положение че е изпратил 200 милиона съобщения днес, му трябва 0,1%, за да има някаква успеваемост“, казва Станислав Атанасов, киберексперт.

А ако станем жертва на фишинг атака – вероятността да си върнем парите е малка.

„Изпълнявайки всички инструкции, ние изрично сме дали съгласието си за този превод“, посочва Станислав Атанасов.

Затова съветва винаги да сме внимателни.

„Най-лесният начин е да имаме критическо мислене какво виждаме. Банката няма да ви иска имейла и паролата, тя ги има. Няма да иска да ви изпраща някакви платежни, които да попълните“, казва още Станислав Атанасов.

Проверка показва колко и какви са кибератаките в България.

„Виждаме, че сега България е повече източник, отколкото получател на атаки. 62-рата най-атакувана държава сме в момента. Най-много имаме сканиране за неправомерен достъп. Като цяло в момента основните атаки са за уязвимости – дали има нещо достъпно, дали някой може да проникне“, посочва експертът.

И още – все повече са и кибератаките от трети страни, като Индия, Пакистан и Африка. Затова е все по-трудно извършителите да бъдат открити и наказани.

Редактор "Екип на Петел",

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