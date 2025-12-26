Киберпрестъпници атакуват клиентите на наша банка

Снимка Фейсбук

Голяма опасност дебне хора, които държат парите си в родна банка.

Докато всички ние сме в еуфорията на празниците, киберпрестъпниците ни дебнат непрекъснато.



Клиенти на Първа инвестиционна банка /ПИБ/ получиха имейли с подкана да обновят данните си, за да могат да използват мобилното си приложение.



ФОКУС публикува опита за фишинг без редакторска намеса:



Уважаеми клиент,



За да продължите използването на мобилното приложение Fibank, моля, потвърдете подновяването. Процедурата е необходима, за да да се гарантира безпроблемен достъп и сигурност при използването на услугата.



Напомняме, че нито една банка не изисква чрез имейли да въвеждате данни. Целта на престъпниците е да получат чувствителна информация, благодарение на която да източат сметките ни.



Нека празниците не ни правят по-малко бдителни!

