Киберпрестъпници атакуват клиентите на наша банка
Снимка Фейсбук
Голяма опасност дебне хора, които държат парите си в родна банка.
Докато всички ние сме в еуфорията на празниците, киберпрестъпниците ни дебнат непрекъснато.
Клиенти на Първа инвестиционна банка /ПИБ/ получиха имейли с подкана да обновят данните си, за да могат да използват мобилното си приложение.
ФОКУС публикува опита за фишинг без редакторска намеса:
Уважаеми клиент,
За да продължите използването на мобилното приложение Fibank, моля, потвърдете подновяването. Процедурата е необходима, за да да се гарантира безпроблемен достъп и сигурност при използването на услугата.
Напомняме, че нито една банка не изисква чрез имейли да въвеждате данни. Целта на престъпниците е да получат чувствителна информация, благодарение на която да източат сметките ни.
Нека празниците не ни правят по-малко бдителни!
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!