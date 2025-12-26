реклама

Киберпрестъпници атакуват клиентите на наша банка

26.12.2025 / 10:27 1

Снимка Фейсбук

Голяма опасност дебне хора, които държат парите си в родна банка.

Докато всички ние сме в еуфорията на празниците, киберпрестъпниците ни дебнат непрекъснато.

Клиенти на Първа инвестиционна банка /ПИБ/ получиха имейли с подкана да обновят данните си, за да могат да използват мобилното си приложение.

ФОКУС публикува опита за фишинг без редакторска намеса:

Уважаеми клиент,

За да продължите използването на мобилното приложение Fibank, моля, потвърдете подновяването. Процедурата е необходима, за да да се гарантира безпроблемен достъп и сигурност при използването на услугата.

Напомняме, че нито една банка не изисква чрез имейли да въвеждате данни. Целта на престъпниците е да получат чувствителна информация, благодарение на която да източат сметките ни.

Нека празниците не ни правят по-малко бдителни!

 

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 18 минути)
Рейтинг: 552314 | Одобрение: 104179
Че те данните от вашите офиси ги взимат ве, мошеници....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама