Киев осъди участието на Уди Алън в Московския филмов фестивал

стоп кадър: Ютуб

Украйна остро разкритикува включването на американския режисьор Уди Алън в Московския международен филмов фестивал.

"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, написа външното министерство в Киев в социалните мрежи, цитирано от БТА.

Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството.

Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя.

Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна, посочва ДПА.

89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари, посочва ДПА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!