Киев осъди участието на Уди Алън в Московския филмов фестивал
Украйна остро разкритикува включването на американския режисьор Уди Алън в Московския международен филмов фестивал.
"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, написа външното министерство в Киев в социалните мрежи, цитирано от БТА.
Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството.
Алън беше поканен да говори на 47-ото издание на фестивала в неделя.
Събитието беше модерирано от прокремълския режисьор и актьор Фьодор Бондарчук, който е обект на западни санкции заради подкрепата си за войната срещу Украйна, посочва ДПА.
89-годишният режисьор избегна въпроса дали би искал да снима филм в Русия и се въздържа от политически коментари, посочва ДПА.
