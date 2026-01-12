Килиан Мбапе след раздялата с Чаби Алонсо: „Беше за кратко, но за мен беше огромно удоволствие"
Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе се обърна към бившия вече старши треньор на "белите" Чаби Алонсо след новината за неговата раздяла с клуба.
„Беше за кратко, но за мен беше огромно удоволствие да играя под ваше ръководство и да се уча от вас. Благодаря за доверието от първия ден. Ще ви запомня като треньор с ясни идеи и дълбоко разбиране за футбола. Желая ви късмет в следващия етап“, написа Мбапе в социалните мрежи, видя Спортал.
Чаби Алонсо напусна Реал Мадрид по-рано днес. Той беше начело на тима от началото на сезона.
Временен наставник на испанския гранд ще е бившият защитник Алваро Арбелоа.
