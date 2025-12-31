Килиан Мбапе пропуска Суперкупата на Испания

Кадър Х

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе получи контузия в коляното по време на тренировката в сряда и ще отсъства от игра поне три седмици, съобщава вестник Екип, цитиран от БТА.

Френският национал ще пропусне предстоящите мачове за Суперкупата на Испания през януари.

Репортажът на Екип посочва, че връзките в коляното на голмайстора са засегнати. Това означава, че периодът извън терена за 27-годишният Мбапе може да продължи по-дълго, като всичко зависи от лечението, което ще бъде приложени от лекарския екип на 15-кратните клубни шампиони на Европа.

Килиан Мбапе е лидер в атаката на отбора от Мадрид през настоящия сезон. Нападателят има 29 гола и 5 асистенции в 24 мача до момента през кампанията.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!