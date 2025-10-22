Килията на Саркози – като хотелска стая, държавата му назначи и лична охрана

Булфото, архив

Бившият президент на Франция Никола Саркози изкара първата си нощ в парижкия затвор „Ла Санте“, където ще изтърпи 5-годишна присъда заради финансиране на предизборната си кампания със средства от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

По преценка на френския вътрешен министър Лаурен Нунес на Саркози е назначена и лична охрана от трима души, които ще го придружават в случаите, когато той напуска покоите си и излиза сред останалите лишени от свобода затворници. Самият Нунес обясни пред медиите, че заради публичния статут на Саркози, бидейки бивш президент на страната, му се полага денонощна охрана.

Нещо повече, дори правосъдният министър Жералд Дарманин обеща, че ще го посещава периодично в затвора, за да е сигурен, че всичко е наред с него.

Килията, в която се намира Саркози пък, е като стая в елитен хотел. На практика бившият обитател на Елисейския дворец не е лишен от удобствата на външния свят. Той се разполага в помещение от 9 кв. м., в което, освен легло, има бюро, баня с тоалетна и душ, които са отделени от „столовата“ с врата. Освен тях, в килията има телевизор и стационарен телефон, подлежащ на „строг контрол“.

„Отделението, в което се намира, предназначено за високопоставени затворници или такива със специфични нужди от сигурност, е под постоянно наблюдение и има ограничено движение, но предлага по-голямо уединение и комфорт от това на обикновените затворници“, обясняват източници от затвора, цитирани от в-к „Паризен“, пише "Новини".

Саркози има на свое разположение и лично пространство, където може да спортува, и му е позволено да получава кореспонденция и посещения три пъти седмично, особено от съпругата си Карла Бруни и адвокатите си.

Междувременно един от адвокатите му, Жан-Мишел Дароа, подчерта, че бившият държавен глава „ще направи всичко възможно, за да докаже невинността си“ на апелативния процес, насрочен за март догодина.

