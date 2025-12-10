кадър: бТВ

Километрична опашка от тирове по АМ "Марица" в района на българо-турската граница, близо до Свиленград. Около 10 км от "Капитан Андреево", преди Свиленград, опашката от тирове става в две колони.

Движението е блокирано. Има камиони в аварийната лента, в дясната, както и в изпреварващата лента. На място няма хора от КАТ "Пътна полиция", само една патрулка може да се види там.

В района има и гъста мъгла, което е допълнителна предпоставка за пътно-транспортни произшествия.

Изключително интензивен е трафикът. Един път от това, че наближават коледно-новогодишните празници, фирмите бързат да доставят своите стоки навреме преди почивните дни. Митнически пункт "Капитан Андреево" работи на пълен капацитет, съобразно възможностите на съпределния пункт в Турция. Поддържаме с колегите ежедневни контакти, за да може да се осигури обработката на товарни автомобили. За последното денонощие са обработени 3200 товарни автомобила, като само в посока Турция те са между 1500 и 1600", казва пред бТВ Дияна Маркова, експерт към агенция "Митници".

Фактор за задръстването е протестът на гръцките фермери, които затварят цели магистрали.

"Имаме очаквания кога гръцките фермери затварят границата. Те изразяват своите протести на пет километра от граничната линия с България. Това не утежнява по някакъв начин преминаването на границата", заяви комисар Георги Димитров, началник на ГПУ "Ново село".

