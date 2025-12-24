Километрична тапа на изхода на Варна към магистрала "Хемус"

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", М. Юсменов

За километрично задръстване на изхода на Варна в посока АМ "Хемус" сигнализират шофьори във фейсбук групата " Виждам те КАТ Варна".

"Сега минах от там, един час в задръстване…, но все пак са празници и трябва да сме малко по-търпеливи и добри!", коментират попаднали в тапата.

"Това е защото има стеснение на пътя поради ремонт и движението за даден участък се осъществява в една лента", поясняват други.

"Предвидете си повече време за път, ако ще пътувате в тази посока", съветват очевидците.

