Километрична тапа на изхода на Варна към магистрала "Хемус"
За километрично задръстване на изхода на Варна в посока АМ "Хемус" сигнализират шофьори във фейсбук групата " Виждам те КАТ Варна".
"Сега минах от там, един час в задръстване…, но все пак са празници и трябва да сме малко по-търпеливи и добри!", коментират попаднали в тапата.
"Това е защото има стеснение на пътя поради ремонт и движението за даден участък се осъществява в една лента", поясняват други.
"Предвидете си повече време за път, ако ще пътувате в тази посока", съветват очевидците.
