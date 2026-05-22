Километрични опашки от тирове се образуваха на „Капитан Андреево“

Изнервени шофьори на тирове на наш граничен пункт.

Втори ден продължава засиленият трафик на тежкотоварни автомобили на граничния пункт ГКПП „Капитан Андреево“. След като вчера колоната от тирове достигна близо 19 километра, днес опашката е намаляла до около 4 километра.

Камионите са струпани по автомагистрала Автомагистрала „Марица“ непосредствено преди граничния пункт в посока Турция. На места колоната е двойна, а шофьорите са призовани да карат с повишено внимание.

На самия пункт трафикът остава изключително интензивен. По трасетата за изход от страната постоянно преминават тежкотоварни автомобили, а обработката се извършва на максимален капацитет.

„Митнически пункт „Капитан Андреево“ работи на пълен капацитет. За последното денонощие са обработени над 2600 товарни автомобила, като над 1300 от тях са в посока Турция“, обясни за бТВ Диана Маркова от Агенция „Митници“.

По думите ѝ на изход работят шест трасета, а на вход – 12, включително две специализирани линии за хладилни камиони.

Основната причина за натоварения трафик е предстоящият голям мюсюлмански празник Курбан Байрам в Турция. Много фирми и институции в южната ни съседка няма да работят през празничните дни, а превозвачите бързат да извършат доставките си навреме.

„Шофьорите бързат да направят своите доставки, а много институции и фирми в Турция няма да работят. Това доведе до по-интензивен трафик през последните дни“, каза Маркова.

Вчера е била проведена и среща между български и турски институции по покана на областния управител на Одрин. Обсъдени са мерки за по-добра координация между службите от двете страни на границата с оглед очаквания още по-силен летен трафик.

Очаква се през следващите дни движението на леки автомобили също да се увеличи, тъй като много хора ще пътуват към Турция за празниците и посещения при близки и роднини, пише btvnovinite.bg.

