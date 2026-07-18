Километрично задръстване между Созопол и Приморско заради катастрофа

Булфото

Пътен инцидент затруднява движението по второкласния път II-99 между Созопол и Приморско. По данни на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ) трафикът в района на 35-ия километър бе ограничен и превозните средства се пропускаха двупосочно само в едната лента, под контрола на "Пътна полиция“. Към момента пътят е отворен. Шофьорите се призовават да шофират с повишено внимание и ниска скорост.

В социалните мрежи пътуващи алармират, че в района на река Ропотамо, близо до завоя "Ставински“, се е образувало огромно задръстване, предаде "Фокус". Според водачи движението е било блокирано и в двете посоки, като преминаването в отсечката от Аркутино до правия участък край реката отнема около половин час. Сигнализира се и за нервни шофьори, които предприемат опасни маневри за изпреварване на колоната.

На мястото на инцидента вече е пристигнала пътна помощ и е въведен пропусквателен режим, като с предимство се пропускат колите, излизащи от района. Към момента липсва официална информация за причините за сблъсъка и за това дали има пострадали хора.

Редактор "Екип на Петел",

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