Километрично задръстване на АМ "Хемус" заради катастрофа

Кадър Фейсбук, Катастрофи България, К. Костов

Километрично задръстване се е образувало на автомагистрала "Хемус" преди тунел "Витиня" в посока София.

За това сигнализират шофьори, посочва Фокус.

Има инцидент на пътя, става ясно от видео, качено във фейсбук.

Тир се е обърнал в канавката на магистралата.

Няма данни за пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

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