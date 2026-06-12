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Километрично задръстване на АМ "Хемус" заради катастрофа

12.06.2026 / 09:49 1

Кадър Фейсбук, Катастрофи България, К. Костов

Километрично задръстване се е образувало на автомагистрала "Хемус" преди тунел "Витиня" в посока София. 

За това сигнализират шофьори, посочва Фокус.

Има инцидент на пътя, става ясно от видео, качено във фейсбук. 

Тир се е обърнал в канавката на магистралата.

Няма данни за пострадали.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 4 минути)
Рейтинг: 620587 | Одобрение: 121432
Всеки път като видя катастрофирал ТИР се радвам и казвам : Повечееее, всичките.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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