Километрично задръстване на АМ "Хемус" заради катастрофа
12.06.2026 / 09:49 1
Кадър Фейсбук, Катастрофи България, К. Костов
Километрично задръстване се е образувало на автомагистрала "Хемус" преди тунел "Витиня" в посока София.
За това сигнализират шофьори, посочва Фокус.
Има инцидент на пътя, става ясно от видео, качено във фейсбук.
Тир се е обърнал в канавката на магистралата.
Няма данни за пострадали.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!