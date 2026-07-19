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Километрично задръстване на пътя Бургас – Созопол

19.07.2026 / 12:08 0

Булфото

Два автомобила, спрели в дясната лента, блокираха движението на изхода на Бургас в посока Созопол.

Колите са аварирали в района преди отбивката за кв. Крайморие. Засега няма информация каква е причината колите да са блокирали лентата за движение, предаде БНТ.

На главния път се е образувало километрично задръстване, което е стигнало до Околовръстния път на морския град. В неделния ден много хора пътуват към Южното Черноморие, което допълнително усложнява трафика в района.

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