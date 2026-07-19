Километрично задръстване на пътя Бургас – Созопол
Булфото
Два автомобила, спрели в дясната лента, блокираха движението на изхода на Бургас в посока Созопол.
Колите са аварирали в района преди отбивката за кв. Крайморие. Засега няма информация каква е причината колите да са блокирали лентата за движение, предаде БНТ.
На главния път се е образувало километрично задръстване, което е стигнало до Околовръстния път на морския град. В неделния ден много хора пътуват към Южното Черноморие, което допълнително усложнява трафика в района.
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