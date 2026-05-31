Километрично задръстване на входа на София
Снимки: Булфото
Километрично задръстване се е образувало на входа на София преди разклона за Челопечене и караулката на „Пътна полиция“.
Причината е съвместна специализирана акция на служители на „Пътна полиция“ и „Гранична полиция“, насочена към превенция на трафика на хора и противодействие на каналите за незаконен превоз на мигранти, посочва Булфото.
Заради засилените проверки движението в района е затруднено, а шофьорите чакат по около 10 минути.
Водачите се призовават да проявят търпение и да спазват указанията на полицейските служители.
