реклама

Километрично задръстване по автомагистрала „Струма“ в посока Перник

23.05.2026 / 14:50 1

снимка: Булфото

Километрично задръстване от тирове се е образувало по автомагистрала „Струма“ в посока Перник – Благоевград.

Въпреки засиленото полицейско присъствие и контрола в района на тунелите, движението остава изключително затруднено, а колоните от тежкотоварни автомобили се увеличават с всяка изминала минута, предава Булфото.
Шофьори сигнализират за бавно придвижване, изнервена обстановка и дълго чакане в участъците преди тунелите.

Причина за тапата са интензивният трафик, мократа настилка и засиленият контрол по трасето.
Призовават се водачите да карат с повишено внимание, да спазват дистанция и при възможност да използват алтернативни маршрути.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kris (преди 47 минути)
Рейтинг: 613890 | Одобрение: 119860
Тия мазохисти от шопето къде са тръгнали ?
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама