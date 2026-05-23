Километрично задръстване по автомагистрала „Струма“ в посока Перник
снимка: Булфото
Километрично задръстване от тирове се е образувало по автомагистрала „Струма“ в посока Перник – Благоевград.
Въпреки засиленото полицейско присъствие и контрола в района на тунелите, движението остава изключително затруднено, а колоните от тежкотоварни автомобили се увеличават с всяка изминала минута, предава Булфото.
Шофьори сигнализират за бавно придвижване, изнервена обстановка и дълго чакане в участъците преди тунелите.
Причина за тапата са интензивният трафик, мократа настилка и засиленият контрол по трасето.
Призовават се водачите да карат с повишено внимание, да спазват дистанция и при възможност да използват алтернативни маршрути.
