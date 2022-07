Ким Чен Ун: Готов съм да използвам ядрено оръжие

Кадър Вион

Севернокорейският лидер отправи заканата си в реч по повод 69-ата годишнина от края на Корейската война и в момент, в който Вашингтон и Сеул интензифицират летните си военни учения

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун предупреди, че е готов да използва ядрените си оръжия при евентуален военен конфликт със САЩ и Южна Корея, предаде АП, като се позова на съобщение в севернокорейската държавна агенция информационна агенция КЦТА, предаде БТА.



Ким отправи заканата си в реч по повод 69-ата годишнина от края на Корейската война и в момент, в който Вашингтон и Сеул интензифицират летните си военни учения, отбелязва БТА.



"Въоръжените ни сили са напълно подготвени да реагират при всяка криза, а частите ни за ядреното възпиране също са в готовност да се мобилизират в цялата си мощ", заяви той.



Лидерът на Северна Корея обвини САЩ, че "демонизират“ страната му, за да оправдаят враждебната си политика спрямо нея. Според него фактът, че Вашингтон заклеймява рутинните военни дейности на Пхенян, като същевременно провежда военни учения с Южна Корея, ясно доказва американските двойни стандарти.



В речта си Ким определи южнокорейския президент Юн Сук-йол като "вманиачен в конфронтациите" и го обвини, че е стигнал по-далеч от предшествениците си.



Миналия месец САЩ предупредиха, че Пхенян може да извърши седми ядрен тест във всеки един момент, допълва Би Би Си.

Amid rising tensions between North Korea, the US and South Korea, its leader Kim Jong Un has once again provoked the West by issuing a sharp warning that Pyongyang is ready to use nukes@Alysonle talks to Richard Kimber for details



Watch more: https://t.co/AXC5qRcEPB pic.twitter.com/2RMI5Wsud7