Кадър Х

Руският президент Владимир Путин кацна в Северна Корея за посещение, което е сигнал за задълбочаващото се сближаване между двете страни и за необходимостта на Москва да се снабдява с оръжия от Пхенян, за да поддържа войната си в Украйна.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун лично посрещна Путин на самолетната рампа, когато той пристигна в севернокорейската столица Пхенян в ранните часове на сряда сутринта местно време, показаха видеозаписи от пристигането му, предаде Вести.

Путин беше посрещнат с червен килим, военна церемония и прегръдка от севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на държавното си посещение в Пхенян. Ким приветства "новата ера" в отношенията при началото на разговорите с Путин, който на свой ред благодари на домакина си за подкрепата за войната на Русия в Украйна.

След церемонията по посрещането на площад "Ким Ир Сен", включваща военен оркестър и масови синхронни танци, Путин покани домакина си да посети Русия.

Mass murderer putin arrived in North Korea for the first time in 24 years: two terrorists hold talks



Negotiations between the leaders of russia and the Democratic People's Republic of Korea within the framework of the delegations ended in Pyongyang, and now the talks will… pic.twitter.com/N7Wx4cmlFA