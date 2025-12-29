Ким Чен Ун присъства на стрелби с балистични ракети

Пиксабей

КНДР проведе учения по изстрелване на крилати ракети с голям обсег.

Те бяха посетени от севернокорейския лидер Ким Чен Ун, писа ЦТАК.

"На 28 декември в Западния корейски океан (Жълто море - бел. ред.) бяха проведени учения по изстрелване на стратегически крилати ракети с голям обсег", се казва в съобщението на агенцията.

Ракетите са поразили точно целта, прелетявайки по определена траектория над Жълто море.

Севернокорейският лидер, наблюдавал хода на изпитанията, "изрази голямо задоволство" от резултата на ученията.

Ким Чен Ун е заявил, че ученията са показали "абсолютна надеждност (...) на способността на КНДР да нанесе стратегически контраудар.

"Ким Чен Ун увери, че нашата партия и правителството на Републиката ще продължат да полагат всички усилия за безкрайно и продължително укрепване и развитие на ядрените бойни сили на държавата", пише ЦТАК, цитиран от факти.бг.

