Ким Чен-ун поздрави Путин за рождения му ден и го увери във вечната дружба между двете страни

стоп кадър: Ютуб

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави руския президент Владимир Путин за рождения му ден и изрази увереност във вечната дружба и продължаване на съюзническите отношения между двете страни, предаде Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от ТАСС.

"Уверен съм, че благодарение на приятелските отношения и тесните другарски връзки между нас съюзническите отношения между нашите две страни - КНДР и Русия, намиращи се в период на бурен разцвет, и занапред неизменно ще укрепват и мощно ще стимулират всестранното разширяване и развитие на двустранните отношения, а също така ще допринасят за формирането на справедлив и многополюсен световен ред", се казва в поздравителната телеграма на севернокорейски лидер.

Ким Чен-ун уверява Путин, че Северна Корея ще продължи "всестранно да подкрепя справедливата борба на руския народ за защита на суверенитета и териториалната си цялост, на интересите на сигурността на държавата, да смята това за свой братски дълг и неизменно ще изпълнява договора между двете страни.

"Пхенян и Москва винаги ще бъдат заедно, а нашата дружба ще бъде вечна", пише в заключение севернокорейският лидер, предаде БТА.

Руският президент отбелязва днес 73-ата си годишнина, посочва ТАСС. Неговият говорител Дмитрий Песков съобщи по-рано, че Путин ще има днес голям брой международни контакти и ще проведе рождения си ден в работна обстановка, като има планирано оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия за обсъждане на актуални въпроси.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!