Ким Чен-ун с писмо до Путин: Готов съм да бъда винаги с вас

снимка: Пиксабей

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил в писмо до руския президент Владимир Путин, че ще подкрепя политиката му безусловно и постоянно, съобщи севернокорейската агенция КЦТА, предаде Ройтерс.

"Ще уважавам безусловно и ще подкрепям безусловно всички ваши политики и решения и съм готов да бъда винаги с вас в името на вас и вашата Русия", заяви Ким в писмо до Путин, съобщи KЦТА, цитирани от БТА.

"Този избор ще бъде постоянен и траен."

Писмото на Ким е отговор на писмо, изпратено по-рано от Путин, съобщи севернокорейската агенция.

