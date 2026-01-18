Кинезитерапевт: „През зимата е важно да се облечем в три слоя"

кадър: Нова тв

Зимата се завръща с пълна сила, а с нея и рискът за здравето ни, особено при минусови температури. Ръцете и краката са най-уязвимите части на тялото, които първи губят топлина и могат да измръзнат.

Специалистите обясняват, че при ниски температури, кръвоносните съдове се стесняват, което намалява кръвоснабдяването на крайниците, като ръце и крака. Това прави тези части на тялото особено податливи на измръзване.

„Студът причинява сливане на кръвоносните съдове, което води до нарушаване на кръвоснабдяването, особено на ръцете и краката, които са най-експонирани на студа и слабо защитени“, обяснява за Нова тв доктор Мария Чакова, съдов хирург. Според нея, при по-леко измръзване е важно затоплянето да става постепенно и в топла, суха среда, като се препоръчват топли вани и упражнения.

„Ако усещате, че ръцете или краката ви започват да измръзват, важно е да се опитате да ги затоплите бавно, като избягвате директно нагряване, което може да доведе до изгаряния. Ако няма резултат, трябва да се потърси медицинска помощ“, допълва доктор Чакова.

Тя съветва хората със заболявания на артериите или хронични проблеми с кръвообращението да правят профилактични упражнения и загряване преди да излязат в студено време.

Янита, кинезитерапевт, споделя своите съвети за подходящо загряване при минусови температури. Тя препоръчва упражнения за големите мускулни групи, като бедра и ръце.

„Започнете с енергични кръгове в раменния пояс и подскачайте, като внимавате да не се изпотите, защото това може да доведе до преохлаждане“, казва Янита.

„През зимата е важно да се облечем в три слоя – втора кожа, полар и най-горен слой, който да осигури вентилация и да отстрани влагата“, допълва тя.

