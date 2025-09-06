Кинофестивалът във Венеция раздаде награди за 82-и път

Кадър Youtube

В заключителната си вечер кинофестивалът във Венеция връчи отличията на тържествена церемония в емблематичната Sala Grande в „Двореца на киното“ на остров Лидо, съобщиха световните осведомитеелни агенции.

Голямата награда „Златен лъв“ за най-добър филм бе присъдена на „Баща, майка, сестра, брат“ на американския режисьор Джим Джармуш.

Отличието за най-добър режисьор получи също американец – Бени Сафди за спортната драма с елементи от кеча „Смазващата машина“ (The Smashing Machine).

Син Чжълей от Китай бе удостоена с наградата за най-добра актриса за ролята си във филма „Слънцето изгрява за всички ни“ (The Sun Rises On Us All) на режисьора Цай Шанцзюн.

За най-добър актьор бе отличен Тони Сервило за изпълнението си във филма La Grazia („Благодат“) на режисьора Паоло Сорентино, предаде БТА.

Призът за най-добър сценарий получиха Валери Донцели и Жил Маршан за A Pied D'Oeuvre („Готови за работа“).

Специалната награда на журито отиде при италианеца Джанфранко Роси за филма Sotto Le Nuvole („Под облаците“).

Отличието за най-добър млад актьор взе Луна Ведлер за ролята си във филма „Мълчалив приятел“ (Silent Friend) – копродукция на Германия, Франция и Италия, режисирана от Илдико Енеди.

