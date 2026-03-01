Кипър: Няма индикации да е имало заплаха за страната

Карта НИРС

Две ирански ракети са били изстреляни в посока към Кипър, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли, като уточни, че те са били прехванати. Тази информация обаче беше отречена от кипърския му колега Василис Палмас, съобщава електронното издание "Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

В Кипър има две британски военни бази, уточнява изданието.

Хийли каза, че все още не е ясно дали ракетите са били насочени към британските съоръжения на острова.

"Не сме сигурни дали са били насочени умишлено към нашите бази", посочи той за "Скай Нюз".

Кипърският му колега Василис Палмас обаче категорично отрече тези информации. Говорейки пред националната информационна агенция КНА, той отхвърли твърденията за предполагаемо насочване на ракети към Кипър.

Същевременно правителственият говорител Константинос Летимбиотис написа в Х: "Няма индикации да е имало заплаха за Кипър. Компетентните органи следят внимателно ситуацията през цялото време."

КНА съобщава още, че президентът Никос Христодулидис е свикал за днес следобед заседание на Съвета за национална сигурност в контекста на събитията в Близкия изток.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!