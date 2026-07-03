Кипър поема разходите за репатрирането на телата на двете загинали българчета

Снимка Пиксабей

Властите в островна държава взеха важно решение след трагедията.

Правителството на Република Кипър ще покрие изцяло разходите за транспортирането в България на телата на двете българчета, които загинаха при трагичен инцидент край село Ксилофагу. Toва съобщи Sigmalive, позовавайки се на официално решение на Общинския съвет на Ксилофагу.

Първоначално местните власти са обсъждали отпускането на финансова помощ от общинския бюджет за почерненото семейство, но впоследствие е взето решение репатрацията да бъде извършена изцяло за сметка на държавата, пише Фокус.

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър, задържани са баща им и приятелката му

Трагедията се случи на 28 юни, когато две българчета – на 8 и 10 години, бяха открити мъртви в заключена кола, паркирана в поле близо до жилищна зона в района на британската военна база в Декелия. Разследването установи, че децата са прекарали над три часа в заключения автомобил на баща си под палещото слънце. Пристигналите на мястото спешни екипи само са констатирали смъртта им, настъпила вследствие на тежък топлинен удар, изгаряния и мускулна скованост от екстремната горещина.

Веднага след инцидента бащата на момчетата и неговата партньорка бяха арестувани по подозрение в проява на престъпна небрежност. Жената вече е освободена от ареста, но бащата остава под стража. Прокуратурата в Декелия настоя той да бъде задържан до следващото съдебно изслушване на 12 юли поради реална опасност да се укрие от правосъдието, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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