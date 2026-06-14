Кипър полудя по „Бангаранга“: Танц на телевизионни водещи стана интернет хит

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Това са Константинос, Пантелис, Кристиана, Джорджия и Николас. Техният танц в деня след голямата победа на DARA в предаването им „Паме Пареа“ в Кипър се превърна в истински интернет хит. Кристиана Артемиу е водещ и сценарист на предаването. Оказва се, че тя е била пряк свидетел на успеха на България на Евровизия.

„Бях на Евровизия във Виена цяла седмица. В медийния център гледахме всеки ден всички участващи държави. Всеки път, когато България репетираше с DARA, виждахме как все повече хора започват да харесват песента. Звъннах на екипа на „Паме Пареа“ и им казах: „България ще бъде голямата изненада тази година. България ще се представи отлично“. Очаквахме България да бъде сред първите три места. Когато накрая останаха Израел и България, всички искахме България да спечели, защото DARA беше страхотна“, разказва тя.

„Цял месец пеехме "Бангаранга“: Водещите от Кипър, които се влюбиха в песента на DARA

След победата идеята за танца се ражда почти веднага. „Така че в понеделник сутринта, веднага след като се върнах от Евровизия, казах на екипа: „Днес ще направим танца на „Бангаранга“. Всички реагираха: „Как ще го направим това?“, спомня си Кристиана.

Решението идва от Джорджия, която освен журналист е и хореограф. „Щом я видях, веднага поисках да я имитирам. Почувствах се отново като дете, което вижда нещо по телевизията и иска да го повтори. Честно казано, в началото изобщо не ми беше трудно. Когато видиш DARA, която е толкова красива и излъчва такава невероятна енергия към хората“, казва тя.

За да пресъздаде движенията, Джорджия многократно гледа изпълнението. „Изучих хореографията сигурно сто пъти – „бангаранга, бангаранга“ отново и отново. После седнахме всички заедно и буквално за половин час успяхме да научим танца. Започна като шега, но видяхме, че се получи много добре. Всъщност се справихме отлично“, разказва тя.

В началото обаче не всички са били убедени, че ще успеят. „Когато Кристиана дойде в понеделник сутринта и ни каза, че трябва да направим хореографията, първоначално си помислих, че няма да се справим, защото DARA беше невероятна. Но след репетицията разбрахме, че крайният резултат ще бъде много добър. Все пак имахме и добър хореограф“, казва Константинос.

А усилията си имат и цена. „Цяла седмица ме болеше вратът. Поздравления за екипа, че успя да го направи на Евровизия“, шегува се Николас Курузидис.

Самото изпълнение е изцяло на живо. „Всичко беше на живо. Не очаквахме такъв отзвук. Не очаквахме българите да харесат толкова много нашата версия на „Бангаранга“. Честно казано, дори ние не вярвахме, че ще има такъв успех, защото не сме танцьори. Ние сме актьори и журналисти. Всъщност журналисти и актьори – така е по-правилно. Когато седнахме заедно, решихме дори да обърнем екрана, точно както започна DARA. И резултатът наистина ни развълнува“, разказва Николас.

Успехът на България е оценен високо и в Кипър, където песента продължава да звучи навсякъде.

„Струва си да отбележа, че и ние, и много други хора в Кипър се зарадвахме искрено на победата на България. Тук живеят много българи и затова почувствахме тяхната радост и я споделихме. Това беше голям успех за България. Аз лично имам много приятели, които живеят в България. Посещавал съм България три пъти и усетих тяхната радост след толкова години отсъствие от върха на конкурса отново да спечелят с песен, която ги накара да се чувстват истински горди“, казва Пантелис Панайоту.

Според Кристиана успехът на песента е бил оценен силно и извън България. „При всеки избор – било то песен или футболен отбор – няма как всички в една държава да харесват едно и също. Но когато говорим за Евровизия и дадена песен представлява страната, смятам, че независимо дали лично ни харесва, или не, трябва да я подкрепяме. DARA с „Бангаранга“ направи нещо наистина значимо за България. Всички научихме повече за България. Радвахме се на вашия успех и вашата радост“, казва тя.

„Понякога, когато нещо идва отвътре, не винаги получава признанието, което заслужава. Но погледнато отстрани, хората често са по-обективни. Мисля, че останалите държави оцениха „Бангаранга“ и българското участие дори повече от самите българи. За нас това беше нещо много различно – и като звучене, и като идея“, допълва Кристиана.

Тя признава, че дори след месец думата „Бангаранга“ продължава да звучи навсякъде на острова.

„А думата „Бангаранга“ – дори днес никой не знае какво означава. След онзи понеделник цял месец тук, в Кипър, всички си тананикахме „Бангаранга“, без изобщо да знаем какво означава“, разказва тя.

Редактор "Екип на Петел",

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