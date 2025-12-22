Кипър приема шест закона с цел данъчна реформа

Пиксабей

Парламентът на Кипър ще гласува на пленарна сесия днес пакета от шест законопроекта, които отварят пътя за влизането в сила на данъчната реформа от 1-ви януари.

Най-съществената промяна на данъчната система от 23 години насам е сред основните приоритети на правителството. Приемането на новото данъчно законодателство в комбинация с одобрения вече бюджет за 2026-а ще подпомогне растежа на кипърската икономика, казаха от финансовата комисия на парламента, предаде БНР.

Законопроектите включват преразглеждане на данъчните ставки, намаляване на данъчната тежест за домакинствата и бизнеса, облекчения за иновации, борба с укриването на данъци. Съществени промени се въвеждат при облагането на доходите.

След съвместните изменения, внесени от четири партии в парламента и договорени с министъра на финансите, необлагаемият годишен доход става 22 000 евро при 19 500 евро сега. Значително се увеличава годишният лимит на семейния доход, при който се предоставят данъчни облекчения. В първата група на скалата той ще е 100 000 евро при две деца.

Предвижда се и стъпаловидно увеличение на данъчните преференции, както и на облекченията за лихви по обслужвани жилищни заеми и наем.

Данъчната реформа отговаря на нуждите на гражданите и икономиката днес и утре, подчертаха от правителството.

