Кипър се подготвя да посрещне бурята "Адел"

С рекорден 18-часов жълт код Кипър посреща бурята "Адел". Издадената от Метеорологичната служба тревога за опасно време е в сила от 23.00 ч. тази вечер до 17.00 ч. в неделя.

Падналите през миналата седмица дъждове в някои райони все още не помагат на язовирите, чиято заетост в момента е едва 9,6%.

Интензивни дъждове, градушка, силни ветрове ще обхванат Кипър с покриването му от мощната система от ниско налягане "Адел", предупредиха метеоролозите, предаде БНР. Циклонът ще започне да влияе от тази вечер, първо в западната и северната част на острова. През нощта бурите ще се разпространят в цялата страна. В по-високите части на планината Тродос е възможен и сняг.

Само преди седмица Кипър се радваше на лято в края на ноември с температура от 30 градуса. След постигнатите днес 26 градуса, в неделя температурата ще се понижи близо до средните климатични стойности за сезона. Гражданска защита издаде препоръки и призова населението да предприеме превантивни мерки за предпазване от бурите.

Обявеното от Метеорологичната служба жълто предупреждение е второ по продължителност след 20-часовия жълт код за опасно време през миналия ноември. 67% от дните от началото на годината до ноември, или 219 от 328 дни, са били по-топли от нормалното, показват измерванията на станция край Никозия.

