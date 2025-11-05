Кипърският Пафос с историческа първа победа в основната фаза на Шампионската лига

кадър: Pafos International Supporters Group, Х

Отборът на Пафос влезе в историята на европейския футбол с първата си победа в основната фаза на Шампионската лига изобщо. Съперникът в паметната вечер беше Виляреал, като първенецът на Кипър се наложи с 1:0 като домакин в Лимасол. Нидерландският защитник Дерик Лукасен реализира гола две минути след почивката.

Така скромният отбор продължава да се представя добре, като вече има 5 точки, след като преди това беше записа две ремита и една загуба. На всичко отгоре съставът запазва “суха” мрежа в трети двубой в надпреварата. В същото време за Виляреал загубата е трета, заради което испанците остават само с точка, предава Спортал.

Победата на Пафос дойде след дисциплинирана игра, а и заради неубедителните изяви на “жълтата подводница”. Домакините се защитаваха добре и чакаха своя миг, който дойде в 47-ата минута, когато Лукасен беше точен с глава.

Представителят на Ла Лига пък пропусна две отлични положения през първото полувреме, след което така и не успя да реализира поне веднъж.

В следващия кръг Пафос пак ще е домакин - срещу Монако на 26 ноември, а ден по-рано Виляреал ще гостува на Борусия (Дортмунд).

