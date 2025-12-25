Кипърското село Киперунда с престижна награда за туризъм

Кадър Youtube

Прочуто кипърско село стана носител на най-високата награда за туризъм - "Златна ябълка", за 2026 г. Отличието, наричано "Оскар в туризма", се присъжда всяка година от Международната федерация на журналистите и писателите в туризма (FIJET) за изключителни усилия за насърчаването на качествен, устойчив и автентичен туризъм.

Живописното планинско село Киперунда спечели международното отличие с цялостното си обновяване през последните години и утвърждаването си като популярна дестинация за алтернативен туризъм, съобщиха от Компанията за развитие и популяризиране на туризма в планината Тродос. С наградата са оценени усилията на селото за устойчиво развитие на туризма, което съчетава изграждането на модерна инфраструктура с опазване на културното наследство и автентичния вид на традиционните каменни къщи, бе посочено в съобщението.

Новият тематичен парк, конферентен център и хотели успешно съжителстват с историческото ядро на селото, посочва БНР.

Киперунда е "ябълковият център" на Кипър. Селото е прочуто с ябълковите си градини, които дават около 75% от производството на този плод в страната. Догодина на провеждания в селото атрактивен за гостите от острова и чужбина "Фестивал на ябълката" ще се състои и официалната церемония по връчване на международната "Златна ябълка".

