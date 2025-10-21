Киргизстанец на работа в България: Заплатата ми е отлична, в Киргизстан работех по 15 часа на ден, а тук само по 8
Кадър Номад Партнерс
Интересно видео пуснаха в социалната мрежа от Номад Партнерс.
Ето какво казва Байджигит Уулу Марс.
"Преди 3 месеца дойдох в град Боровец. Работата е лесна и много приятна. Условията са добри. Когато дойдох в България, много се уплаших. Пътувах за първи път, но много се уплаших. Екипът е много добър с мен. Обучават ме и ми показват всичко.
Разликата с Киргизстан е много голяма. Там работех по 12-15 часа на ден. Тук работим най-много по 8 часа.
А през уикинде успявам да си почина.
Изключително доволен съм от заплатата, а получавам и много добри бакшиши.
Аз работя като помощник - барман и помощник - сервитьор.
Успявам да натрупам голям опит.
През свободното време се разхождам на нови места.
Бъдещети ми планове са да се справям още по-добре с работата си, да видя много нови места и да се върна благополучно в Киргизстан.
