Киргизстанец на работа в България: Заплатата ми е отлична, в Киргизстан работех по 15 часа на ден, а тук само по 8

Кадър Номад Партнерс

Интересно видео пуснаха в социалната мрежа от Номад Партнерс.

Ето какво казва Байджигит Уулу Марс.

"Преди 3 месеца дойдох в град Боровец. Работата е лесна и много приятна. Условията са добри. Когато дойдох в България, много се уплаших. Пътувах за първи път, но много се уплаших. Екипът е много добър с мен. Обучават ме и ми показват всичко.

Разликата с Киргизстан е много голяма. Там работех по 12-15 часа на ден. Тук работим най-много по 8 часа.

А през уикинде успявам да си почина.

Изключително доволен съм от заплатата, а получавам и много добри бакшиши.

Аз работя като помощник - барман и помощник - сервитьор.

Успявам да натрупам голям опит.

През свободното време се разхождам на нови места.

Бъдещети ми планове са да се справям още по-добре с работата си, да видя много нови места и да се върна благополучно в Киргизстан.

