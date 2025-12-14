Кириакос Мицотакис отговори на протестиращите фермери

снимка: Булфото

Диалог не се постига с ултиматуми, заяви гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис тази сутрин. Отговорът му е провокиран от отказа на протестиращите фермери да преговарят с правителството в понеделник, предаде ProtoThema.



Същевременно той отбелязва в неделната си публикация, че блокадите, които реално са насочени срещу други социални групи, не обслужват исканията на фермерите. "Напротив, те ги подкопават. Докато окупациите на пътища и друга обществена инфраструктура, които принадлежат на всички, не са отговорни действия. А действия, които вредят на страната. И разбира се, на местните икономики в региона“, каза гръцкият премиер, допълва Фокус.



Мицотакис заяви още, че "решенията произтичат само от дискусия. Който отрича тези принципи на логиката и демокрацията, поема голяма тежест пред останалата част от обществото“.



"От моя страна повтарям, че вратата на правителството остава отворена за всички фермери и животновъди, които искат да се срещнат или с мен, или със заместник-министър-председателя на правителството Костис Хацидакис и министъра на развитието на селските райони Костас Циарас. Нещо, което фермерите и животновъдите на Крит направиха наскоро“, добавя министър-председателят, обявявайки нов пакет от помощи.



"Правителството взема предвид всяко справедливо искане. По този начин то вече проучва набор от допълнителни мерки за помощ. Винаги обаче в рамките на възможностите на националната икономика и в съответствие с европейските правила. Мерки, които ще се основават главно на ресурси от преразпределението на неразпределените суми, произтичащи от новата рамка за селскостопански субсидии. Очевидно е освен това, че положителният отговор на искането на определена социална категория не би могъл да провали положителния икономически курс на цялата страна. Както е и очевидно, че никоя мярка извън рамките на Общата селскостопанска политика не би могла да се приеме в Брюксел“, подчерта Мицотакис.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!