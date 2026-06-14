Кирил Борисов: Най-важният въпрос за Невзоров е защо е обявен за особено опасен за националната сигурност

Кадър БТВ

Криминалният журналист от вестник „24 часа“ Кирил Борисов коментира случая с незаконния град край Варна, връзките около Олег Невзоров, както и разследванията срещу групата „Калашниците“ след тежката катастрофа на Челопешко шосе.

По думите му Олег Невзоров е попаднал в полезрението на службите още през лятото на миналата година.

„На мушка на властите е бил евентуално от лятото на миналата година. По това време по него работи ДАНС. Гонят го, експулсират го с забрана да влиза в страната като особено опасен за националната сигурност“, каза Борисов.

„Заподозрян е за трафик на хора и наркотици, вероятно за пране на пари. Това е от един протокол на заседание в Административния съд. Дело, по което друг експулсиран – Джони Читадзе, обжалва тази заповед на председателя на ДАНС Деньо Денев. Там адвокатът му прави сравнение – защо моят клиент трябва да бъде експулсиран, като другият, украинецът, се занимава с наркотици и с трафик на хора“, обясни той.

По думите му около Невзоров има широка мрежа от контакти.

„Групата около Олег Невзоров има много контакти. Не само с грузинци, а и с граждани на Руската федерация, с арменци и с много хора от държави от бившия СССР“, заяви Борисов.

Той посочи, че основната дейност на тази група в България е строителството.

„Основната им дейност тук е да строят. Знаете, че в Украйна е доста рисково в момента да се строи, така че те търсят други пазари. Ориентират се към Румъния, където групировката „КУБ“ строи хотел до летището, но още не е завършен. Най-много обекти имат около Варна. Някои са завършени, други са в процес на строеж, трети са разкрити като незаконни“, каза журналистът.

Според него подобни мащабни проекти не могат да се реализират без сериозни контакти.

„Няма как да се случи такъв мащабен строеж без контакти на най-високо ниво. Вече разбрахме, че е имал контакт с Украинското посолство. Това е първата индикация, че този човек е играл на високо. И второ – няма как председателят на ДАНС да го изгони, а след две седмици да си отмени собствената заповед. Това е без прецедент в историята на ДАНС. Без контакти на най-високо ниво в българския политически елит това няма как да стане“, коментира Борисов.

Той подчерта, че според него основният въпрос остава неизяснен.

„Най-важният въпрос е защо Олег Невзоров е бил обявен за опасен за националната сигурност. И най-вече защо заповедта е отменена и как така за две седмици вече не е опасен за националната сигурност. Това е най-големият въпрос“, заяви той.

Борисов коментира и твърденията за връзка между Невзоров и кмета на Варна Благомир Коцев.

„Има такава хипотеза, че Олег Невзоров е бил избран за удобен свидетел и чрез „услугата“ да се отмени заповедта за експулсирането му. И е бил посъветван да даде показания като анонимен свидетел. Какви са неговите показания предстои да видим, защото делото ще тръгне някога в съда по същество. Тук категорично има връзка и аз съм на мнение, че всичките тези неприятности за Коцев, които му се случиха, са точно заради строителството на този незаконен град“, каза журналистът.

Редактор "Екип на Петел",

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