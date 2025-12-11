Кирил Десподов: Стадионът ме посрещна добре и съм благодарен

Снимка: paocfc

Българският национал Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК да се класират за плейфоите на Лига Европа. Двата отбора завършиха наравно 3:3 на "Хювефарма Арена", а нападателят вкара гол и записа асистенция срещу "орлите", за които е изиграл 128 мача и е вкара 49 гола преди трансфера си в ПАОК.

"Чувствах се много добре и винаги ми е приятно, когато се върна тук. Стадионът ме посрещна добре и съм благодарен", каза Десподов за sportal.bg.

"Мачът можеше да отиде във всяка посока. Накрая имахме шансове и да спечелим, но ги изпуснахме. Мисля, че стана интересен мач с много голове и много ситуцаии. Очаквах го и го казах на пресконференцията преди мача. Смятам, че и двата отбора ще продължат напред", добави той.

