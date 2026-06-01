Кирил Десподов дари 5000 евро на фондацията на Стилиян Петров

Националът на България по футбол Кирил Десподов направи дарение от 5000 евро на фондация „Стилиян Петров“ за „Мача на Надеждата“. Това разкри самият Стилиян Петров чрез публикация във Facebook след посещение в Кресна.

Бившият капитан на националния отбор сподели, че е прекарал чудесен ден, изпълнен с много детски усмивки, енергия и позитивизъм.

Петров изрази благодарност към Десподов не само за финансовия жест, но и за отношението му към обществени каузи.

„Прекарахме чудесен ден в Кресна! Детските усмивки ме заредиха с много енергия и позитивизъм. Радвам се, че има хора като Кирил Десподов, които показват огромно сърце и социална отговорност към обществото“, написа Стилиян Петров.

Той допълни, че високо оценява подкрепата на капитана на националния отбор.

„Благодарности към Кирил, който дари 5000 евро на Фондация "Стилиян Петров" за "Мача на Надеждата"! Наистина оценявам жеста му“, добави Петров.

Стилиян Петров отправи благодарности и към още двама национали – Георги Костадинов и Радослав Кирилов, които също са били част от събитието в Кресна.

„Адмирации за Георги Костадинов и Радослав Кирилов, които също уважиха празника и прекараха време с всички хора, събрали се в Кресна!“, написа още Петров.

Четиримата бяха част от детския футболен турнир "България, децата и футбола".

