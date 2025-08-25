Кирил Десподов герой за ПАОК на старта в Гърция

Снимка: paocfc

Българският национал влезе от пейката и вкара единствения гол.

Кирил Десподов се превърна в герой за ПАОК при домакинството на АЕ Лариса от първия кръг на гръцката Суперлига. Българинът влезе в игра на почивката и още в 47-ата минута вкара победния гол за крайното 1:0.

Десподов лекуваше контузия през цялото лято, но вече започва да намира формата си. Той започна мача на пейката по решение на треньора Ръзван Луческу, но след неубедителното първо полувреме на ПАОК, румънският специалист реши да заложи на българския национал, предаде novsport.com.

На полувремето Десподов замени Димитрид Хацидис и в 47-ата минута се разписа. Андрия Живкович отне топката и изведе българина в отлична позиция, а той веднага порази вратата за 1:0.

Така ПАОК стартира сезона с победа и първи три точки в актива си. В следващия кръг тимът на Кирил Десподов отново е домакин на „Тумба“ срещу Атромитос.

