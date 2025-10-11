Кирил Десподов остава капитан на България

снимка: Булфото

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров обяви, че Кирил Десподов ще запази капитанската лента на ръката си. Крилото на ПАОК ще изведе своите съотборници в световната квалификация срещу Турция днес, която стартира в 21:45 часа на стадион "Васил Левски", предава Спортал.

"Искам да започна с това, за да спрат спекулациите. Утре Кирил Десподов ще излезе с капитанската лента. Въпросът с капитанската лента е бил разковничето при предишните поколения в националния отбор. Няма значение кой ще е капитан. Един ще я носи, но всички са капитани, искам отговорно мислене от всички", заяви на пресконференцията новият треньор на "лъвовете".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!