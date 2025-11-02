Кирил Домусчиев: Няма реформи, които да увеличат приходите в бюджета

Снимка: Булфото

Няма реформи, които да увеличат приходите в бюджета, това каза Кирил Домусчиев по bTV. С тези думи предприемачът и собственик на ФК „Лудогорец“ коментира изказването на депутата от БСП Драгомир Стойнев за вдигането на данък дивидент от 5 на 10%. Ще ни увеличат осигуровките, каза още председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

„Последните четири–пет години държавата е под влиянието на много силен популизъм, който вече изповядват абсолютно всички партии, добави той.

"Неувереността, на която и да бъде политическа партия, която е в управляващата коалиция, че това правителство ще издържи, че няма да има избори и така нататък, ги кара да поемат ангажименти към синдикати, към партньори, които са радикално леви организации, с много радикални идеи, които не са въобще добре за България и за българската икономика. Всичко това тръгна от преди години, когато ПП бяха на власт", каза още Домусчиев.

Асен Василев раздаваше пари. Затова той е човекът, който като финансов министър забрави за политиката, която е имало поне 3-ма министри преди него, на консервативност, на дисциплина в бюджета и т.н. и започна да раздава пари. Това нещо отвори кутията на Пандора, вкара ни в една черна дупка, която не виждам как има запълване. Не се говори за реформи, а за това – дайте да дадем. Само че това даване идва от реалния сектор – от тези, които работят, инвестират и плащат данъци“, заяви Домусчиев.

„Повишението на осигуровките ще удари икономиката“

„Това означава увеличение на разходите за бизнеса, на себестойността на продукцията и нов натиск върху инфлацията. В крайна сметка и работещите ще взимат по-малко, защото 2% ще им бъдат удържани. Това убива конкурентоспособността на предприятията“, каза още Домусчиев.

„Вървим към румънски сценарий – дълг и застой“

„Категорично, това е нашето мнение на КРИБ, че вървим към румънският сценарий. Това означава увеличаване на инфлацията, увеличаване на външните заеми, увеличаване на външния дълг на България, който един ден нашите деца ще трябва да го плащат. Ако не ние, то нашите деца ще трябва да го плащат. Ще намалее ръстът на икономиката. Просто това са неща, които убиват държавата. И съответният рейтинг на тази държава. Така че ние ако не вземем мерки спешно, и това апелира бизнесът, да бъдем разумни, да бъдем консервативни в правенето на бюджета, да се спре товарът на заплати и на разходи в обществения сектор, защото тук говорим не само за администрация, тук говорим и за държавни фирми. Не може да продължаваме да субсидираме с милиарди БДЖ. При положение, че има толкова много частни компании, които чакат“, смята Домусчиев.

„Частният сектор се справя, държавата изостава“

„Българският частен бизнес плаща високи заплати и вече привлича и чужди специалисти. Само за последната година 50 000 чужденци са дошли да работят у нас“, посочи председателят на КРИБ, пише trafficnews.bg.

Въпреки това, липсата на дигитализация и ефективност в администрацията пречи на инвестиционния климат: „Попитайте всеки сериозен предприемач – всички компании инвестират в изкуствен интелект и роботизация, докато държавата дори не говори за това.“

„Европа е в нокдаун, ние – още по-назад“

„Европа е в менгеме между САЩ и Китай. Изтървахме момента да стимулираме иновациите и индустрията. България, която няма техните капитали и традиции, ще пострада най-много“, предупреди Домусчиев.

Той прогнозира, че в икономически план 2026 г. ще е трудна с малък ръст на икономиката.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!