Кирил Котев: Александър Тунчев е вариант за треньор на националния отбор

Снимка: Булфото

Александър Тунчев е вариант за треньор на националния отбор, призна специално пред БГНЕС техническият директор на БФС Кирил Котев.

“Разглеждаме много варианти, още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант”, обяви бившият централен защитник на ЦСКА.

На въпрос кога ще бъде обявен новият селекционер, той отговори: “Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица”.

По-рано днес БГНЕС информира, че Димитър Димитров - Херо е сред основните варианти за селекционер на България.

Понастоящем Александър Тунчев е ангажиран с Арда, с който пренаписа историята на кърджалийския отбор в евротурнирите през изминалите седмици.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!