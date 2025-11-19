Кирил Петков: Абсурдно е Коцев и Барбутов да бъдат затворени в карцера на Софийския затвор

Булфото

Абсурдно е Никола Барбутов и Благомир Коцев да бъдат затворени в карцера на Софийския затвор, каза пред журналисти Кирил Петков в Съдебната палата. Днес той се яви в Софийския градски съд (СГС) на заседание по дело за длъжностни престъпления, което се води срещу него. Той е обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател. Делото бе отложено за януари 2026 г.

„Единият е с човек, който има Хепатит В, в събота беше затворен с опасност да бъде заразен. Другият седи на ниски температури от 11 градуса“, каза още Петков, цитиран от БТА.

На 17 ноември „Продължаваме промяната“ (ПП) изрази силно възмущение от решението законно избраният кмет на Варна Благомир Коцев да бъде преместен от ареста в затвора – на фона на отказа на съда да разгледа подадената от защитата му молба за изменение на мярката за неотклонение и без влязла в сила присъда. По същото основание е преместен и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов.

Кирил Петков отбеляза пред медиите днес, че двамата нямат осъдителна присъда и допълни, че „това безобразие не може да продължава за тях“. „Надявам се всички българи, които виждат, че тази несправедливост не може да се случва в България през 2025 г., да излязат в четвъртък и да ги подкрепят“, заяви Кирил Петков.

Заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев обяви пред медиите, че до вчера следобед не е имало писмен сигнал за този случай. По думите му в днешния ден от изказването на Петков пред медиите научил, че Благомир Коцев е настанен в килия с болен от Хепатит B.

„Ще бъде извършена проверка по този случай“, каза прокурор Кънев пред журналисти. Той добави, че всяка седмица се извършват проверки в местата за лишаване от свобода.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан в късните часове на 8 юли 2025 г. На 16 октомври Софийският апелативен съд остави в ареста Коцев, който е обвинен по разследване за корупция. На 17 ноември (събота) той бе преместен от ареста в затвора.

Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов е обвинен в престъпление по служба. На 24 юни служители на Антикорупционната комисия претърсиха Столичната община. Действията на комисията бяха вследствие на обявените данни за оказван натиск на кметовете на районите „Младост“ и „Люлин“ и двама общински съветници. Малко по-късно заместник-кметът на София Никола Барбутов в направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ напусна сградата на Столичната община, придружаван от полиция.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!