Кирил Петков: Борисов не е чак толкова смел - наистина ли смятате, че би направил всичко това срещу интересите на Путин?

Фиктивен особен управител, съгласуван между Делян Пеевски, Бойко Борисов, Маджо и други фигури - това очаква бившият лидер на "Продължаваме промяната" и бивш премиер Кирил Петков за бъдещето на рафинерията на "Лукойл" в Бургас, пише Факти.

В публикация на страницата си във Facebook Петков написа какво би трябвало да направи България в момента, за да избегне криза със спиране на работата на рафинерията, както и какво всъщност очаква да се случи при сегашното управление.

Ако България имаше нормално управление, което не се води от г-н "Магнитски, трябваше да се направи следното:

1. Да се назначи доверен международен управител - голяма компания, на която САЩ и ЕС наистина имат доверие. Не поредният човек на Пеевски или Самуилов.

2. Да се гарантира, че нито цент не отива към Русия на база на дейността на особения управител с международна репутация и наблюдение от българската държава.

3. Да се спазва международното право, за да не вкарваме България в скъпи арбитражи, които да изплащаме с години.

4. Ако войната продължи - да се работи с Европейската комисия и другите държави членки за обща европейска стратегия за евентуална продажба на активите. Купувачите да са големи международни компании с прозрачност, достъп до добри цени на петрол и нулева толерантност към корупция. Всичко това да се направи при общо европейско решение, за да няма отделни съдебни дела към България."

По думите му обаче в "държавата на "голямото Д и малкото б" по-скоро очаква да се случи друго:

1. Те да предложат поредния фиктивен управител, съгласуван между Пеевски, Борисов, Маджо и други фигури - така че OFAC да бъде принуден "да си затвори очите", защото реалният контрол пак отива при санкционирани лица и руски активи. Тук се надявам, че OFAC няма да им даде тази възможност, защото застрашава реално смисъла на тези санкции. Как може OFAC да гарантира на правителството на САЩ, че измисленият сламен човек на Пеевски няма да купува препродаден руски петрол или скрито няма да търгува със сенчестата флотилия на Путин (не мисля, че някой е забравил за паспортите към руски граждани или за нелегалната търговия на цигари).

2. Те да продължат безумните акции, като вкарване на ДАНС в неделя - само за PR кадри, а реално дават нови аргументи за бъдещи арбитражни дела срещу България.

3. Те да организират класическа мутренска схема - фирми отпред и отзад, източване на Лукойл, докато подготвят заграбването на активите.

4. Крайният резултат: нормалните инвеститори се отказват, рафинерията остава за руснаците заплетена в съдебни дела, а България бива осъдена за пропуснати ползи и още куп щети, свързани с междувременните кражби от двамата дебелаци."

Според Кирил Петков в момента друг е големият въпрос.

"Като знаем Борисов, че не е чак толкова смел - наистина ли смятате, че би направил всичко това срещу интересите на Путин? Аз не мисля. Което оставя само едно обяснение: Борисов и Пеевски са координирали действията си с Кремъл. Точките 3 и 4 работят идеално - както за нашите мутри, така и за руските интереси", коментира бившият лидер на ПП и бивш премиер.

"Последният въпрос е към всички българи: До кога ще ги търпим?", завършва публикацията си Кирил Петков.

