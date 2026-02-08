реклама

Кирил Петков: Имам добри впечатления от Крум Зарков

08.02.2026 / 12:12 2

Булфото

Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП. Това написа във Facebook профила си бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, цитира Пловдив 24. 

"Продължаваме промяната - Демократична България призовахме президента Йотова да сложи вето на промените в Изборния кодекс. Ако тя чуе този призив, ние сме готови веднага да се противопоставим на безобразията от миналата седмица - ако новото ръководство на БСП покаже принципност и промени гласуването на своята парламентарна група", пише още той. 

"Всяка промяна във всяка партия, която с действия, а не с реторика, покаже борба със задкулисието, е стъпка напред за България. Продължаваме промяната - Демократична България ще се радваме ако покажем, че балансът на силите се е променил за по-добро", отбелязва Петков. 

 

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
ne (преди 36 минути)
Рейтинг: 294 | Одобрение: 44
Каза един НАРКОМАН
0
0
kjk (преди 41 минути)
Рейтинг: 180494 | Одобрение: 19149
Канадската гъска гледа да го прекара на парапета!!!:errm:УсмивкаАнгелче

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама