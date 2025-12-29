реклама

Кирил Петков: Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов!

29.12.2025 / 16:27 2

Кадър Фб

Кирил Петков коментира изказването на Бойко Борисов по повод Възродителния процес, в което лидерът на ГЕРБ използва думите "пребоядисани млади комунистчета", пише Днес.бг. В своя публикация във Facebook бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" написа: "Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов!. Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!" 

"След 10 години управление на Борисов като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен Турски поток, за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната", допълва още Петков. 

Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца? Ще спра тук, защото са празници!", завършва публикацията на бившия депутат от ПП-ДБ.

kris (преди 8 минути)
Рейтинг: 553387 | Одобрение: 104457
Мирко и Ленчето седнали да си лафят на по питие и Мирко пита Ленчето да му каже нещо което хем да го зарадва, хем да го огорчи в едно изречение.....Ленчето : Членът ти е по-голям от на Кирчо.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
Off Road (преди 10 минути)
Рейтинг: 50047 | Одобрение: 11637
Смешник. Единственото което вие направихте е да спрете да плащате на руснаците. Поради което, те спряха доставките на газ, а държавата почна да доставя през ваши посредници, пълнейки им джобовете.

