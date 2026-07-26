Кирил Петков: На министър Пулев не може да му се има доверие
Снимка Булфото
Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков отправи остри критики към министъра на икономиката Александър Пулев след негово интервю по БНТ. Според Петков в разговора са били засегнати две стратегически теми – бъдещето на „Лукойл“ и инвестицията на германския отбранителен концерн „Райнметал“, които той определя като ключови за България, Европа и Русия.
В публикация във „Фейсбук“ Петков заявява, че най-показателен е бил отговорът на министъра относно председателя на надзорния орган на държавните предприятия Елена Трифанова. По думите му Пулев първо е определил Трифанова като експерт с необходимия политически и административен капацитет, а впоследствие е заявил, че не е знаел, че тя има брат, след като е бил попитан за предполагаемите му връзки с ДПС.
Според Петков именно този отговор поставя под съмнение достоверността на останалите твърдения на министъра, пише novini.bg.
Той разкритикува и намерението да бъде изготвена методология за определяне на възнагражденията в държавните дружества. Според него така на практика няма да бъде въведен таван на високите заплати, а всеки министър ще може сам да определя размера им.
По отношение на „Лукойл“ Петков твърди, че Пулев многократно е подчертавал, че дружеството е частна собственост на руската компания „Литаско“, „сякаш говори като техен мениджър“, вместо да постави акцент върху защитата на българския национален интерес.
Бившият премиер коментира и думите на министъра, че разговорите с „Райнметал“ започват „на бял лист“. Според Петков подобно твърдение звучи странно след повече от година преговори между българската страна и германската компания.
„Защо изобщо обръщам внимание на това интервю? Защото има нещо общо между запазването на интересите на „Литаско“ в „Лукойл“, липсата на развитие по германската военна инвестиция и запазването на някои изключително високи заплати в държавните дружества. Има сериозни основания за съмнение, че общият знаменател е обслужването на интереси, които не съвпадат с българския национален интерес“, заявява Петков.
В края на публикацията си той поставя въпроса дали братът на Елена Трифанова е работил в ДАНС, освен че според него е свързван с ДПС.
„Ще следим внимателно развитието на тези проекти. Но едно е сигурно – на този човек не може да се има доверие“, заявява още Кирил Петков.
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