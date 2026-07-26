Кирил Петков: На министър Пулев не може да му се има доверие

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Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков отправи остри критики към министъра на икономиката Александър Пулев след негово интервю по БНТ. Според Петков в разговора са били засегнати две стратегически теми – бъдещето на „Лукойл“ и инвестицията на германския отбранителен концерн „Райнметал“, които той определя като ключови за България, Европа и Русия.

В публикация във „Фейсбук“ Петков заявява, че най-показателен е бил отговорът на министъра относно председателя на надзорния орган на държавните предприятия Елена Трифанова. По думите му Пулев първо е определил Трифанова като експерт с необходимия политически и административен капацитет, а впоследствие е заявил, че не е знаел, че тя има брат, след като е бил попитан за предполагаемите му връзки с ДПС.

Според Петков именно този отговор поставя под съмнение достоверността на останалите твърдения на министъра, пише novini.bg.

Той разкритикува и намерението да бъде изготвена методология за определяне на възнагражденията в държавните дружества. Според него така на практика няма да бъде въведен таван на високите заплати, а всеки министър ще може сам да определя размера им.

По отношение на „Лукойл“ Петков твърди, че Пулев многократно е подчертавал, че дружеството е частна собственост на руската компания „Литаско“, „сякаш говори като техен мениджър“, вместо да постави акцент върху защитата на българския национален интерес.

Бившият премиер коментира и думите на министъра, че разговорите с „Райнметал“ започват „на бял лист“. Според Петков подобно твърдение звучи странно след повече от година преговори между българската страна и германската компания.

„Защо изобщо обръщам внимание на това интервю? Защото има нещо общо между запазването на интересите на „Литаско“ в „Лукойл“, липсата на развитие по германската военна инвестиция и запазването на някои изключително високи заплати в държавните дружества. Има сериозни основания за съмнение, че общият знаменател е обслужването на интереси, които не съвпадат с българския национален интерес“, заявява Петков.

В края на публикацията си той поставя въпроса дали братът на Елена Трифанова е работил в ДАНС, освен че според него е свързван с ДПС.

„Ще следим внимателно развитието на тези проекти. Но едно е сигурно – на този човек не може да се има доверие“, заявява още Кирил Петков.

Редактор "Екип на Петел",

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