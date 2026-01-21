Кирил Петков: Нападат Бориславова, защото е силна личност

Кадър Фб, Лена Бориславова

Бившият премиер Кирил Петков защити някогашния си говорител Лена Бориславова и я определи като "една от най-силните личности, които познавам". По-рано през деня стана ясно, че Бориславова няма да е в листите на предсрочния парламентарен вот.

"Тя е убеден демократ, високообразован професионалист и човек с кауза – да променя България. И обективно е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици", е написал Петков във Фейсбук, предаде OFFnews.bg.

Той също като Бориславова намекна за многобройните опити да бъде омаскарена – "от статуквото, анонимни профили в социалните мрежи, жълти медии, политически опоненти, които всъщност се страхуваха от нея".

Според Кирил Петков атаките са дошли от "дълбоко несигурни и комплексирани хора, които отлично осъзнаваха, че една млада и силна жена ги превъзхожда професионално и личностно".

"Лена Бориславова излиза от парламентарните листи, но съм убеден, че ще остане важен двигател за промяната в България за неща, които не могат да са направят от парламентарните скамейки. Следете следващите й стъпки", съветва бившият съпредседател на "Продължаваме промяната

