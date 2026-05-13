Кирил Петков: Путин иска пауза преди нова инвазия

В социалните мрежи Кирил Петков информира, че е присъствал на панел на Black Sea and Balkans Security Forum, където тема е била войната в Европа и какво означава тя практически за сигурността на региона.

"Моделът на Путин е ясен: завзима територия, спира временно конфликта под претекст за мир, усвоява територията и след няколко години продължава със завземането, докато отново пропагандира за мир, а войските му обстрелват нови територии. Замразеният конфликт не е мир, той е временна пауза. След анексията на Крим през 2014 г. светът не даде реален отговор. Резултатът беше пълномащабната инвазия от 2022 г.", написа той във Facebook, цитира Бг он ер.

По думите му приемането на териториални промени, постигнати със сила, създава прецедент с директни последствия за цяла Европа: "Това не е стратегия за мир, това е стратегия за постоянна война с временни паузи".

"Дроновете вече променят уравнението на бойното поле: правят стратегическите позиции в Крим Източна Украйна значително по-уязвими и скъпи за поддържане. Украйна изгражда собствена отбранителна индустрия насред война. Ако икономическият и технологичният ѝ капацитет продължи да расте, дългосрочният баланс на силите се променя в нейна полза. Само така има шанс за справедлив мир, единственият мир, който може да бъде наистина траен", коментира бившият премиер.

Европа и България трябва час по-скоро да се сдобият с възможностите на модерната армия - дронове-прехващачи, разузнавателни системи и антидронови технологии, настоя още Петков

