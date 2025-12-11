Кадър Фб

Тези хора трябва да усетят, че ако не си дадат оставката сега тази група от много – вече мисля около 200 хиляди свободни хора, няма да си тръгнат и няма да спрат. Става нещо като лавина. Тази лавина се увеличава.

Това заяви бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" - Кирил Петков.

"Тръгнете си с мир, сега е моментът – това са единствените думи", заяви Петков, отправяйки думите си към Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Бившият съпредседател на ПП посочи, че тези хора – гражданите, излезли тази вечер на площада, искат да живеят в нормална европейска държава и искат да се чувстват свободни.

По думите му те понасят модели като Пеевски и Борисов, не понасят ченгета и просто няма връщане назад, допълва bgonair.bg.

"Сега е моментът да си подадат оставката", категоричен е той и подчерта, че "през цялото време са един протест назад".

"Ако не се усетят сега, следващият протест ще е още по-голям", заяви още Петков и отбеляза, че дотогава най-вероятно хората ще искат не само оставка.

Утре според него е тяхното време да си отидат вкъщи.

