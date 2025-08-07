Кирил Петков излетя

Булфото

Дали Кирил Петков лети към небето с кайтсърф? Вероятно, тъй като тази снимка беше пусната от баща му Петко.

Двамата са големи фенове на плажа "Корал" и вероятно там карат ваканцията. Всъщност, бившият премиер вече не е депутат и лидер на "Промяната", така че има повече свободно време. Морското фото не е придружено от коментар и е обгърнато в загадъчност, пише Марица.

Но Кирил и друг път е пускал снимки на кайтсърф, а турист веднъж му пусна и видео. Зимата Петков пък кара сноуборд из планините ни.

