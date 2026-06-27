Кирил Петков със съвети към Радев: Чуйте Асен Василев за бюджета, за да спрете хитреците

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Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ и експремиер Кирил Петков отправи серия от предупреждения към правителството на Румен Радев относно Бюджет 2026. В публикация във фейсбук той посочва начини, по които държавните пари да не попаднат „в ръцете на същите хитреци, които винаги се опитват да ограбят българските граждани задкулисно“.

Според Петков неопитните министри са уязвими за администратори по ведомствата, които подават раздути искания за издръжка, посочва Евроком. Той дава пример с малки обществени поръчки за ремонти, компютри и автомобили, които той определя като „далавери на дребно, но много на брой“. По думите му така издръжката на държавния апарат скача с над 1 млрд. лв. Освен това различни лобисти се опитвали да прокарат „мечтани проекти, мечтани кражби“, които са раздули инвестиционната сметка в проектобюджета.

Петков коментира и увеличения бюджет на Висшия съдебен съвет (ВСС), който финансовият министър Гълъб Донев обясни с техническа грешка. Според бившия премиер това е пример за лобизъм, при който се използват „стратегически причини“ като аргумент за по-високи разходи. По-рано съпредседателят на ПП Асен Василев разкритикува ръста в бюджета на ВСС, а миналата есен съветът отсъства от обсъждането на парите за съдебната власт в парламента.

В резултат на тези три причини дефицитът в бюджета достига 5.7%, твърди Петков. Според него зад това стоят „старите капии на ГЕРБ и ДПС по администрацията“, които се надяват да се облагодетелстват за сметка на новото правителство. Той отбелязва и мълчанието на Бойко Борисов и Делян Пеевски, които според него изчакват техните кадри „да си направят голямата жътва“.

Основният съвет на Петков към премиера е да „преглътне политическото его“ и да се вслуша в критиките на Асен Василев в бюджетната комисия. По думите му това ще позволи бюджетът да се ревизира и да се „отстреля всеки нелогичен разход“. Дебатите за финансовата рамка на страната продължават от месеци, като още миналата година Василев призова тогавашния проектобюджет да бъде изтеглен.

Бившият премиер определя Асен Василев като „може би най-добрият финансист в страната“, който е „свободен от зависимости“ и чийто опит с четири бюджета го прави „най-опасното оръжие срещу крадците“. Петков подчертава, че съветите на ПП не са „ръка, протегната към правителството“, а израз на отговорност към парите на българските граждани.

В заключение Кирил Петков предупреждава, че ако правителството ореже заложените в бюджета схеми, ще последва масирана атака от засегнатите среди в медиите. „Не те ли плюят с всякакви глупости в жълтите медии, не си направил правилното нещо“, коментира той. Според него е време за дела, а не за „политически театър“, като единственият начин за борба с олигархията е спирането на „хранилките“ ѝ в бюджета.

Редактор "Екип на Петел",

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