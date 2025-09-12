реклама

Кирил Петков за решението за Коцев: Съдията свърши работата на прокуратурата

12.09.2025 / 17:16 1

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Бившият премиер и съпредседател на ПП Кирил Петков коментира решението на съда да остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста с думите, че последната му надежда в българската правосъдна система е била изгорена.

Той заяви директно, че е възмутен от решението на съда и цялото заседание на СГС. Петков беше категоричен, че при представените доводи от защитата на Коцев, прокуратурата е изглеждала неподготвена. „Бяха като едни двойкари!”, каза емоционално Петков.

„Съдията свърши работата на прокуратурата”, допълни бившият министър-председател.

 

2
0
