Кирил Петков застана готов за бой в министерството

Кадър ФБ

Любопитна снимка се разпространи във Фейсбук.

На нея се вижда премиера Кирил Петков в бойна стойка с друг мъж. Снимката явно е правена в Министерство на икономиката, когато Петков беше министър.

Кадърът прилича на обикновен пиар или закачка, но всъщност снимката предизвика скандал в мрежата.

"явор дянков и просто Киро в министерство на нещо си.....

Really?

WTF is going on?", написа Николай Хаджигенов, като явно нарочно използва малки букви за името на Явор Дянков.

Под поста му се е заформила дискусия.

"Просто Кольо ...се изказа", коментира човек под снимката.

"умничък сте явно? Я, пак кой е дянков? Чий го държи в министерство?", пише Хаджигенов, който явно отново умишлено пише името на сенсей Явор Дянков с малка буква.

"Това че ползвате гугъл е великолепно. Явно не сте си дал труда да видите свидетелството му за съдимост или становището на федерацията...", загатва Хаджигенов.

Много от коментиращите негодуват от иронията на Хаджигенов:

"Загубата на интерес към Вас не е нещо неочаквано. Не страдайте така видно за отлива на симпатизанти. Хубаво е да имаме огледало у дома. Тренирайте и се радвайте. Неуместен пост е в социалната мрежа понякога са непризната грешка."

Миролюба Бенатова обаче хвърля светлина за личността на Явор Дянков:

"Становище на БФШК относно фалшиви дипломи издавани от Явор Дянков [2012-04-01 13:40:21]"

Тя пуска линк към становище на Българска Федерация по Шотокан Карате:

"Във връзка с постъпили оплаквания за фалшиви дипломи за Дан, издадени от г-н Явор Дянков и официално писмо от Шихан Като - гл. инструктор на IJKA относно същия въпрос БФШК публикува становището си:

"Г-н Явор Дянков не е член, никога не е бил член и по никакъв начин не е свързан с БФШК.

Издаването на тези фалшиви документи е престъпление срещу IJKA и срещу учениците, на които са издадени и БФШК ще съдейства на съответните правораздавателни органи за решаването на проблема."

