Кирилов: Държавата поема ясен ангажимент за равен достъп до здравни услуги на всички граждани

Снимка: Булфото

Министерският съвет прие днес Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в България 2027 г., и план към стратегията, съобщи на брифинг в Министерския съвет Силви Кирилов, министър на здравеопазването.

Документът е част от Националния план за възстановяване и устойчивост и цели преодоляване на недостига на медицински специалисти и на дисбаланса в разпределението им. Въвеждаме стимули за млади хора да избират професиите в сектора, посочи Кирилов. Създават се условия за работа в малките населени места и се предоставя подкрепа на общопрактикуващите лекари в отдалечените райони. Там ще бъдат разкрити нови амбулатории за първична помощ и здравни грижи, така че хората в малките населени места да не пътуват десетки километри за лекар, каза министърът. Той допълни, че ще се подкрепят местни политики на ниво общини за привличане и задържане на определен вид медицински специалисти, като например осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на жилище, съдействие при започване на работа на съпруг, съпруга.

Сред другите стимули са осигуряване на възможност за записване в детска градина и училище за семейства с деца, създаване на по-добри финансови условия чрез допълнително заплащане особено в системата на първичната медицинска помощ, както и създаване на нов стандарт за заплащане, който ще обвърже възнагражденията на медицинските специалисти с тяхната квалификация, за да осигури справедливост и предвидимост в системата, информира Силви Кирилов, цитиран от БТА.

По думите му друг важен елемент е въвеждането на единна информационна система, която ще следи в реално време за броя, квалификацията и териториалното разпределение на кадрите. Това ще позволи да се вземат информирани решения и да се насочват ресурси там, където недостигът е най-голям. Ще изградим консултативни здравно-социални звена, които ще бъдат опора за уязвими групи – млади майки, семейства с деца с увреждания, с хронични заболявания и специални потребности, както и за възрастни хора в риск от социално изключване, каза още Кирилов.

Това е нов модел, който ще приближи грижата до човека и ще намали тежестта върху болничната система. С тази стратегия поставяме основите на една по-справедлива и балансирана здравна система. Мерките ще върнат доверието на хората и ще осигурят бъдеще за българското здравеопазване, допълни здравният министър.

